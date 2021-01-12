مصرفي: المركزي يستهدف حماية القطاع المصرفي بقراراته

قال الخبير المصرفي هاني عادل إن قرار البنك المركزي بتأجيل صرف أرباح المساهمين، اليوم، يهدف إلى حماية القطاع المصرفي المصري والعملاء من أى آثار سلبية متوقعة جراء أزمة كورونا، وهو دور أصيل للمركزى أن يتخذ من الإجراءات ما يضمن سلامة واستقرار القطاع المصرفي.وأشار إلى أن تعميم القرار على كافة البنوك قد يستدعي بعض التفكير فى الآثار التى ستنتج عنه، فبعض البنوك، وفى الغالب هى البنوك الكبرى فى القطاع المصرفي المصرى، قامت بالفعل بإجراءات تحوطية من تكوين احتياطيات قوية لمواجهة أى آثار سلبية ناتجة عن الأزمة، وهو ما يضمن سلامة مركزها المالي، ويعزز ثقة مساهميها فى قدرة تلك البنوك على مواجهة الأزمة، وبالتالي فإنه فى رأيي أنه ليس هناك ما يمنع من توزيع أرباح على المساهمين، لاسيما أن البنك قد قام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة التى بالتأكيد يجب أن تراعي كافة المعايير الدولية، وأن تأخذ فى الاعتبار تجارب دول وأسواق أخرى فى إدارة ذات الأزمة.ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن يراعي القرار التفرقة بين البنوك طبقًا لحجم الاحتياطيات بالمقارنة بحجم المحافظ الائتمانية، مع الأخذ فى الاعتبار نتائج اختبارات التحمل التى تجريها البنوك تحسبًا لمواجهة أزمات طارئة كالتى نعيشها حاليًا.وقال: "يجب أن نرى المشهد بعين المستثمر الذي يبحث عن أرباح جراء استثماراته فى بنوك القطاع المصرفى المصرى، ولذلك فإنه إذا ما أقر البنك المركزى نسبة استثنائية محددة لحجم الأرباح المحتجزة الواجب على البنوك تجنيبها لمواجهة أى مخاطر متوقعة، لكن الأمر أكثر مرونة وتقبله المساهمون بشكل سلس، خصوصًا أنه طبقًا لقرار المركزى فإن عدم وضوح الرؤية، فيما يتعلق بموعد انتهاء الأزمة يفرض علينا أن نوجد حلول تأخذ فى الاعتبار احتمالية أن تطول مدة الأزمة لا قدر الله، وبالتالي من غير المعقول أن يحتفظ المستثمر باستثمارات لا يعلم متى يمكنه جني أرباحها، ولذلك أعتقد أن تتأثر البورصة سلبًا بتلك القرارات".وأكد أن رؤية البنك المركزي في جميع الأحوال أعمق كونه مطلعا على المشهد بشكل أوسع، ولديه من التفاصيل ما قد لا يتاح للجمهور سواء من متخصصين أو مساهمين.