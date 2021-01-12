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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لبنان يتهم إسرائيل باختطاف أحد مواطنيه

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:57 م
قوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية
وكالات
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احتجزت قوات إسرائيلية، الثلاثاء، راعيًا لبنانيًا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يتم استجوابه بعد "تجاوزه" الحدود.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت في الرابعة من عصر اليوم على خطف الراعي اللبناني.. في محلة بسطرة في كفرشوبا واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة".

وأشار متحدث باسم الجيش اللبناني إلى عدم توافر معلومات حول الحادثة "حتى اللحظة".

وردا على سؤال لفرانس برس في القدس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته "احتجزت راعيًا مشبوهًا اجتاز عمدًا الخط الأزرق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية". وأشار إلى أنّه قيد الاستجواب.

وخلال السنوات الماضية، احتجزت القوات الإسرائيلية رعاة في منطقتي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تحتل إسرائيل أجزاء منهما، بتهمة اجتياز الحدود قبل إطلاق سراحهم لاحقًا.

وتصنّف الجهات اللبنانية تلك الحوادث عمليات "خطف".

ولبنان وإسرائيل في حال حرب، والخط الأزرق يشكل خط وقف اطلاق النار الذي جرى التوافق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000 وتقع عليه 13 نقطة متنازع عليها بين الدولتين.

وتخرق الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل شبه يومي الأجواء اللبنانية، وقد حلقت خلال الأسابيع الماضية على علو منخفض فوق بيروت ومناطق أخرى ونفذت غارات وهمية.

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