«مربط الجوهرة».. نقلة جديدة بمجال صناعة الخيل الأصيل (فيديو)

نقلة جديدة يشهدها مجال صناعة الخيول المصرية الأصيلة في مصر ظهرت ملامحها خلال الفيديو الذي بثه «مربط الجوهرة»، وظهر خلاله مستوى وقدرات وإمكانيات غير مسبوقة بمجال صناعة الخيول في مصر.ودشن «مربط الجوهرة»، أول من أمس، منصة إلكترونية Aljawhara Horse، وظهر خلال الفيديو مربط يضم إمكانيات تليق بحماية أساطير الخيول المصرية الأصيلة.يذكر أن حسابات كبار نجوم الفن هنأوا مربط الجوهرة على انطلاق منصته الإلكترونية، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، من خلال استورى إنستجرام، والفنان أحمد السقا كتب معلقًا على حسابه على موقع تويتر: «أول مربط يهتم بصناعة الأسطورة للحصان المصري، والحفاظ على التاريخ والهوية للخيل العربي بالتوفيق لمربط الجوهرة» وأيضًا الفنان الكبير أمير كرارة، وأعرب عن تمنيه التوفيق والنجاح للمربط في تقديم ما يليق بالحصان المصري، واصفًا إياها بالأسطورة.