«FBI» يكتشف وجود مخطط لاقتحام الكونجرس قبل يوم من أحداث الكابيتول

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن التفاصيل التي توصل لها مكتب التحقيقات الفيدرالي حول اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول".وأشارت واشنطن بوست، إلى إصدار مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحذيرا داخليا بوجود مخطط لمتطرفين لدخول الكونجرس قبل يوم من الاقتحام، وفقا لسكاي نيوز العربية.من ناحية أخرى، قال عضو جمهوري بمجلس النواب الأمريكي، إنه سينضم لنواب آخرين الثلاثاء، في طرح قرار يوبخ الرئيس دونالد ترامب بشأن اقتحام "الكابيتول".وأكد النائب الجمهوري توم ريد، في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، أنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونجرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل، بسبب هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير.وكتب ريد قائلا: "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب (الأمريكي) في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء، لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".