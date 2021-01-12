واشنطن: انعقاد اللجنة الاستشارية بجنيف أمر حاسم لليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد اللجنة الاستشارية بجنيف يعد منطعفا حاسما للعملية السياسية في ليبيا.وقال السفير نورلاند، في بيان مساء اليوم، إنه يتمنى لأعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي التوفيق في اجتماعهم هذا الأسبوع في جنيف، والذي يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لديهم القدرة على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية.وشدد السفير الأمريكي على أن أعضاء اللجنة لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام، كما لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير.وحذر السفير الأمريكي من أنّ هذه الفرصة للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد.وتبدأ اللجنة السياسية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي اجتماعتها في جنيف بداية من الاربعاء ولعدة أيام لحل النقاط العالقة.