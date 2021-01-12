السعودية تدين قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:59 م
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أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وجددت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- رفضها القاطع هذه الخطوة بوصفها انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلام وتقويضا لجهود حل الدولتين.
وجددت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- رفضها القاطع هذه الخطوة بوصفها انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلام وتقويضا لجهود حل الدولتين.