الأمن الأفغاني يحبط مخططًا لاستهداف السفير الأمريكي

أعلنت مديرية الأمن الوطنية الأفغانية في إقليم ننجرهار شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يخطط لاغتيال سفير الولايات المتحدة، روس ويلسون في كابول.ونقلت وكالة "باجافاك" الأفغانية، عن بيان للمديرية، أن إحدى وحداتها اعتقلت القيادي في تنظيم داعش الإرهابي عبدالواحد، و3 مسلحين آخرين ليلة أمس الإثنين، في منطقة كاما.وأوضح البيان أن عبدالواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأمريكي في أفغانستان، وكذلك بعض كبار المسئولين الأفغان.كان الأسبوع الماضي ألقى الجيش الأمريكي باللوم على حركة طالبان للمرة الأولى في سلسلة الهجمات، التي لم تتبناها أي جهة، ورغم أن التنظيم الإرهابي أعلن مسئوليته عن بعضها.يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية أفغانستان، كما ظهر منحى جديد للإرهابيين لاستهداف شخصيات أفغانية بارزة، الأمر الذي بث الخوف والفوضى على الرغم من انخراط طالبان والحكومة في محادثات سلام، وعبر السنوات الماضية، تبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات دامية في ننجرهار، التي كانت يوما معقلا للجماعة الجهادية في البلاد.