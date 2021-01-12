إرجاء الفعاليات.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

تنفيذًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ أعلنت وزارة الثقافة تعليق احتفالات ليلة رأس السنة، وذلك بمختلف الهيئات والقطاعات، وفي المسارح والمواقع والمنشآت التابعة لها بمختلف المحافظات؛ حرصا على السلامة العامة.وبالفعل استقبلت وزارة الثقافة العام الجديد بأمسية تأتى فى إطار المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، وبثت عبر قناتها على موقع "اليوتيوب" عرضا مسجلا لأحدث إنتاج من باليه "كسارة البندق"، وتلاه حفل النجم التونسى صابر الرباعى فى ختام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29.واجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة خطة عمل الوزارة وأجندة الفعاليات خلال الفترة المرحلية الحالية، ومتابعة خطة سير العمل في ظل مستجدات جائحة كورونا، فضلا عن وضع رؤى وخطط وبرامج مستقبلية أساسية تساهم في تحقيق استراتيجية الوزارة، بما يتوافق مع تحقيق أهداف الدولة.وخلال السطور التالية؛ توضح "الدستور" مجهودات وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، للتصدي للموجة الثانية لكورونا:1- تكثيف الإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها داخل القطاعات والمسارح ودور العرض وجميع المواقع والمنشآت الثقافية والفنية، وتوفير التدابير الوقائية بداخلها كأدوات التعقيم، والنظافة، وإلزام الجميع باتباعها سواء كانوا من الجمهور او مقدمي الخدمة الثقافية.2- تأجيل وإرجاء كافة الفعاليات والاحتفاليات والمهرجانات الكبرى بالوزارة خاصة التي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا ومنها:* إرجاء سمبوزيوم أسوان: إذ قررت اللجنة العليا لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، تأجيل انعقاد الدورة 26 من سيمبوزيوم أسوان والتي كان من المقرر عقدها خلال الفترة من 19 يناير وحتى 9 مارس المقبل، على أن تقام الدورة الجديدة في موعدها العام القادم في يناير 2022.* إقامة ختام مهرجان القومي للمسرح بدون حضور جماهيري، مع الاكتفاء بمراسم تسليم الجوائز.* إرجاء موعد انعقاد المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الثالثة والعشرين، للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك، المنتجة عام 2020، مع استمرار صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة.* تأجيل افتتاح مبنى المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.3- يستمر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، في بث أنشطته الثقافية "أونلاين"، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها في الموجة الأولى لكورونا، وشارك بها عدد كبير من الكتاب والمثقفين من مصر والدول العربية والأجنبية، بجانب تنظيم عدد من الندوات مع الحرص على تقليل عدد الحضور للحد من انتشار الوباء.4- تستمر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في إتاحة عدد كبير من إصداراتها للقراء مجانًا على موقع وزارة الثقافة، ويأتي ذلك في إطار مشاركتها بمبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".