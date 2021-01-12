الغضبان يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية ومحافظة بورسعيد فى عدد من المجالات.أكد محافظ بورسعيد أهمية التطور الملحوظ التى يشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية والذي يساهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير، لا سيما بأن المحافظة يوجد بها ميناءان وهما غرب وشرق بورسعيد.من جانبه، قدم اللواء محمد برايا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الكامل لمشروعات ميناء بورسعيد وأن المحافظة تشهد طفرة حقيقية، مؤكدًا دعمه لكافة أوجه التعاون مع المحافظة في مختلف المجالات.