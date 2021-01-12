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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على الأسعار.. 133 فندقا تشارك بمبادرة «شتي في مصر»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:31 م
133 فندقا
133 فندقا
رامى حسين
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وصل عدد الفنادق المشاركة بمبادرة "شتى في مصر" والتي أطلقت بدعم من وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني لدعم حركة السياحة الداخلية وتحفيز المصريين على السفر لـ133 فندقا، وستبدأ المبادرة من 15 يناير الجاري حتى آخر شهر فبراير.

وعلم "الدستور" أن عدد الفنادق المشاركة بمنطقة البحر الأحمر (الغردقة- مرسى علم) 48 فندقا، ويتراوح سعر الليلة السياحية للغرفة المزدوجة ما بين 300 جنيه لـ1000 جنيه شاملة الإقامة الكاملة.

فيما بلغت أعداد الفنادق المشاركة بالمبادرة في جنوب سيناء (شرم الشيخ - ذهب - طابا- نويبع) 49 فندقا وتتراوح أسعار الليالي السياحية شاملة الإقامة الكاملة ما بين 300 جنيه و750 جنيها لليلة لفردين بالغرفة المزدوجة.

ووصلت أعداد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان المشاركة بالمبادرة لـ25 فندقا وتصل سعر الليلة بالكابينة الفردين لـ750 جنيها، كما وصلت أعداد الفنادق الثابتة المشاركة بالمبادرة في الأقصر وأسوان لـ11 فندقا، ويتراوح سعر الليلة بفطار وعشاء فقط ما بين 300 لـ750 جنيهل لليلة.

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