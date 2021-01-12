معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

قلصت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 220 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديراتها السابقة، وتتوقع الآن زيادة قدرها 5.56 مليون برميل يوميا.وتقول الإدارة في أحدث توقعاتها الشهرية إن الطلب العالمي على النفط في 2022 سيبلغ 101.08 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 3.31 مليون برميل يوميا عن 2021.