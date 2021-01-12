رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

28 يناير.. عرض أولى حلقات «أسود فاتح» على شاشة MBC

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:34 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
دعاء عبد المقصود
طباعة
تستعد شبكة mbc لعرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "أسود فاتح" الذي تخوض به هيفاء وهبي أولى تجاربها الدرامية خارج الموسم الرمضاني وحددت الشبكة يوم 28 يناير الجاري لعرض أولى حلقات العمل وذلك عقب عرضه على منصة شاهد الرقمية.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد طرحت في وقت سابق 12 أفيشا دعائيا للمسلسل في إطار الحملة الترويجية له. وتصدر نجوم العمل البوسترات الرئيسية لكل منهم بمفرده، فضلا عن بوستر رئيسى جمع أبطال العمل وفى وسطهم بطلة المسلسل هيفاء وهبى.

تدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأسًا على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

موضوعات متعلقة

ترقيات المعلمين 2021.. رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلم

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابى»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

إرجاء الفعاليات.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

سفيرة كولومبيا بالقاهرة تهدي دار الكتب مجموعة من المؤلفات الكولومبية