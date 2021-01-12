28 يناير.. عرض أولى حلقات «أسود فاتح» على شاشة MBC

تستعد شبكة mbc لعرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "أسود فاتح" الذي تخوض به هيفاء وهبي أولى تجاربها الدرامية خارج الموسم الرمضاني وحددت الشبكة يوم 28 يناير الجاري لعرض أولى حلقات العمل وذلك عقب عرضه على منصة شاهد الرقمية.وكانت الشركة المنتجة للعمل قد طرحت في وقت سابق 12 أفيشا دعائيا للمسلسل في إطار الحملة الترويجية له. وتصدر نجوم العمل البوسترات الرئيسية لكل منهم بمفرده، فضلا عن بوستر رئيسى جمع أبطال العمل وفى وسطهم بطلة المسلسل هيفاء وهبى.تدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأسًا على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.