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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتي: اختيار «جبالي» رئيسًا للنواب جاء تكليلًا لمسيرته القضائية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:23 م
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
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هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السيدَ المستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان المصري.

وأكد مفتي الجمهورية- في بيان له- أن اختيار المستشار حنفي جبالي رئيسًا للبرلمان المصري جاء تكليلًا لمسيرته الكبيرة والمشرفة عبر مشوار قضائي حافل اختتمه برئاسته المحكمة الدستورية العليا، ولما يتمتع به من كفاءة وإسهامات وطنية مميزة جعلت منه محل ثقة أعضاء مجلس النواب الجدد.

وقال فضيلة المفتي: "نحن على ثقة بقدرتكم على تحقيق المصالح العليا لمصر، ولشعبها الأبي من خلال رئاستكم البرلمان المصري العريق، واستكمال ما بدأه البرلمان السابق من إنجازات وتشريعات كانت فارقة في الحياة النيابية وتقدم البلاد واستقرارها".

وتوجه مفتي الجمهورية، في ختام بيانه، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق رئيس البرلمان الجديد في مهمته الجليلة، وأن يجعله مؤيدًا ومسددًا في كل ما يخطو به من خطوات من أجل صلاح البلاد والعباد.

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