«سرطان وهمي».. الشهرة تقود مدعي المرض لاستغلال مشاعر المصريين

قضية جديدة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، بعد ادعاء أحد الشباب إصابته بمرض السرطان عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، ليروج فيديوهات يستعطف من خلالها مشاعر المصريين، لكن هدفه الرئيسي كان الحصول على أكبر قدر من المشاهدات، من أجل الحصول على المال.قبل ساعات قليلة، قررت نيابة دسوق برئاسة المستشار يحيى السقعان، حجز محمد قمصان، المدعي إصابته بالسرطان على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، لحين إجراء التحريات الخاصه به، ووجهت له النيابة في تحقيقاتها عدة اتهامات منها نشر أخبار كاذبة على "السوشيال ميديا".جاء ذلك بعد تقديم بلاغ ضد "قمصان"، من خلال إحدى الفتيات اللاتي تواصلن معه بشكل مباشر، وأكدت في بلاغها أن الشاب تواصل معها وطلب منها عمل بث مباشر على صفحتها تؤكد فيه أنها رأت التقارير الطبية التي تثبت أنه مريض سرطان، وسألته لماذا لا يريد إظهار التقارير الطبية فأكد أنه مريض بالإيدز وليس السرطان، موضحة أنها أيقنت في ذلك الوقت أن محمد مريض بالشهرة وليس مريض بالإيدز ولا السرطان.لم يكن "قصمان" هو الشخص الوحيد الذي ادعى مرضه بالسرطان على صفحات التواصل الاجتماعي، فجاءت قبله فتاة الإسكندرية التي استخدمت حيلة في ترويجها للمنشورات الكاذبة، وهي قص شعرها بشكل كامل، لتؤكد مرضها أمام المشاهدين، لكن بعد فترة وجيزة كُشف أمرها أمام الجميع بعد أن تناولت وسائل الإعلام المختلفة قصتها، وتعاطف معها العديد من الأشخاص الراغبين في المساعدة المادية.وبالبحث عن مدعي مرض "السرطان"، تواصلنا مع أحد الضحايا الذين وقعوا فريسة لهم في مدينة المحلة الكبرى، حين ادعى شخص مرضه داخل إحدى المجموعات بموقع فيسبوك، مطالبًا المساعدة المادية لإنقاذ حالته الصحية من الدمار، بل وأرفق أيضًا مع طلبه تقارير طبية تثبت مرضه، لكن في النهاية اكتشف أحد الأطباء أن تلك التقارير مزيفة، وليس لها أساس من الصحة.وقال المهندس أشرف العوضي، من قاطني مدينة المحلة، إنه استجاب لطلب ذلك الشخص حين عرض مشكلته وحاجته للعلاج، وبالفعل وفر له مبلغ مالي بلغ قدره 10 آلاف جنيه، بعد أن جمع العديد من التبرعات الإنسانية لمساعدته، لكن بعد أيام قليلة من حصول الشاب على المال، اختفى تمامًا وأغلق حسابه الإلكتروني، ليكتشفوا بعد ذلك أن التقارير مزيفة، بل هناك العديد من الضحايا الذين وقعوا فريسة للمشاعر الوهمية.وبالتواصل مع الأخصائي النفسي، الدكتور أشرف علي، أوضح لـ"الدستور"، أن ادعاء المرض أصبح يتكرر كثيرًا في الأونة الأخيرة، وكُل منهم له هدف مختلف عن الأخر، فهناك من يرغب في الحصول على المشاهدات والأرباح من خلال الانتشار على مصنات التواصل الاجتماعي، وكسب تعاطف المواطنين الذين يتفاعلوا دومًا مع مرضى السرطان.واستكمل: "هناك نوع آخر من ادعاء المرض وهو الأكثر خطورة، حين يتعمد الشخص إظهار مرضه من أجل الحصول على المساعدات المالية، بعد أن يستغل مشاعر المواطنين الطيبة، وإصرارهم على التبرع لمساعدة الأشخاص الغير قادرين، لكن هذا النوع من الأشخاص يجب محاكمته فورًا بتهمة النصب والتزوير، وكذلك الأخرين بتهمة الإدعاءات الكاذبة، حتى نتخلص من هذه الظاهرة نهائيًا".