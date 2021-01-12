تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية انتخاب وكيلي النواب

أعلن المستشار حنفي جبالي، تشكيل لجنة خاصة أخرى للإشراف على عملية انتخاب الوكيلين، برئاسة العضو علي علي محمد بدر، وعضوية الأعضاء، محمد وفيق عن حزب الشعب الجمهوري، وأحمد محمد دياب، وهشام صلاح الحصري عن حزب مستقبل وطن، وأيمن أبوالعلا عن الإصلاح والتنمية، ومحمد العوض عن الوفد، وأحمد مقلد عن حزب المؤتمر.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.