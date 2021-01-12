أعداد المسافرين جوًا في الولايات المتحدة تهبط لـ61%

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران في الولايات المتحدة انخفض 61% في نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه في 2019، إذ تواصل جائحة فيروس كورونا تقويض السفر الجوي.والانخفاض أقل قليلا من هبوط بلغ 62% في أكتوبر.ونقلت أكبر 21 شركة طيران أمريكية 28.5 مليون مسافر في نوفمبر، انخفاضا من 72.8 مليون مسافر في نوفمبر 2019.وهذا أدنى تراجع شهري منذ أبريل، عندما هوى نشاط السفر الجوي إلى ثلاثة ملايين مسافر، بانخفاض 96%.