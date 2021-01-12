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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كاثمريني»: اليونان تنفي مزاعم الاجتماع مع تركيا في يناير

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:00 م
مولود جاويش أوغلو
مولود جاويش أوغلو
آية حسني
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نفت مصادر دبلوماسية يونانية، اليوم الثلاثاء، المزاعم التي أوردتها وزارة الخارجية التركية بشأن تحديد موعد لعقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في 25 يناير الجاري.

ونقلت صحيفة «كاثمريني» اليونانية عن المصادر إنه لم يتم التخطيط أو الاتفاق على مثل هذا الاجتماع بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، والتركي مولود جاويش أوغلو، ردًا على بيان وزارة الخارجية التركية، الذي أشار إلى أن الجانبين سيجتمعان في محاولة لاستئناف المحادثات الاستكشافية حول الحدود البحرية المتوقفة منذ خمس سنوات.

وقالت المصادر، دون الخوض في التفاصيل، إن دندياس يظل منفتحًا بالطبع على احتمال عقد اجتماع مع جاويش أوغلو عندما تسمح الظروف بذلك.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت عن استضافة إسطنبول الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان في 25 يناير الجاري.

وجاء في بيان الخارجية التركية أن الجولة 61 من المحادثات الاستكشافية ستعقد في إسطنبول في 25 يناير 2021، مشيرا إلى أنه يمكن للطرفين إنهاء مشكلات بحر إيجه، عن طريق حل عادل ودائم وشامل، لتمهيد الطريق للمحادثات الاستكشافية التي بدأت في أنقرة في 12 مارس 2002.

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