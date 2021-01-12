«ديلي ميل»: فرنسا أجرت تحليلًا معمليًا لمصاب بكورونا المتحور عائد من لندن

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقريرا عن تسجيل دولة فرنسا أول حالة إصابة بوباء فيروس كورونا المستجد في سلالته المتحورة، وصرحت وزارة الصحة بأن هناك تحليلا معمليا تم لمواطن عائد من لندن أثبت إصابته بالسلالة الجديدة من الفيروس، وأنه يخضع للحجر المنزلي.وذكر التقرير أن وزير الصحة البريطاني «مات هانكوك» قال إنه تم تحديد أكثر من 1000 حالة من النوع الجديد، خاصة في جنوب شرق إنجلترا، فأقدمت معظم البلاد في العالم على إغلاق حدودها مع بريطانيا.وأضاف وزير الصحة البريطاني أنه تم اكتشاف سلالة متحولة جديدة آتية من جنوب إفريقيا، وهي سلالة معدية بنسبة 70% أكثر من السلالات السابقة، وانتقلت «السلالة الإفريقية» إلى بريطانيا بسبب مسافرين التقطوا الفيروس من إفريقيا وعادوا به إلى بريطانيا.وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنفذ قيود السفر على جنوب إفريقيا نتيجة لذلك، وقال: «هذا المتغير الجديد مقلق للغاية لأنه أكثر قابلية للانتقال، ويبدو أنه قد تحور أكثر من المتغير الجديد الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة».