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تحقيقات

«الرياضة هي الأمل».. ماذا فعلت الحكومة لدعم اللياقة البدنية للطلاب؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:57 م
الرياضة اللياقة البدنية
الرياضة اللياقة البدنية للطلاب
سمر مدحت
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يرتبط التعليم بالرياضة ارتباطًا وثيقًا، فالعلم مع جسد عليل لا فائدة منه، كما أن تأصيل طلاب المدارس تحديدًا على ممارسة الرياضة بجانب تلقي العلم، يعد من الأمور الهامة التي تؤهل فيما بعد لوجود جيل جديد معافى في بدنه متسلحًا بعلمه.

ولذلك، تسعى وزارتي التربية والتعليم والرياضة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاهتمام باللياقة البدنية للطلاب، ودفعهم وتشجعيهم لممارسة الرياضة داخل المدارس، بحيث يسير تلقي العلم جنبًا إلى جنب مع الممارسة الرياضية.

واتساقًا مع ذلك، تقدم أكثر من 30 ألف طالب أون لاين إلى المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس في المرحلة الأولى حاليًا، وقاموا برفع فيديوهات لهم أثناء ممارسة الاختبارات على الرابط المخصص للمشروع على موقع وزارة التربية والتعليم.

وتقوم الوزارة حاليًا بتقييم أداء الطلاب فى الفيديوهات، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، حتى يتم انتقاء أفضل العناصر في المرحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية بالمدارس على مستوى الإدارة التعليمية ثم المديرية ومرور اللجان على المحافظات لتشكيل منتخب لكل مديرية.

ولم يكن ذلك المشروع هو الخطوة الأولى التي تقوم بها الحكومة لدعم الطلاب لممارسة الرياضة، أو تهيئتهم للياقة البدنية، إذ ترصد "الدستور" في التقرير التالي الاهتمام الجم الذي أولته التعليم والرئيس لدعم الطلاب بدنيًا ورياضيًا.

المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية
يعد آخر خطوات الدولة في مشروع اللياقة البدنية، إذ يهدف لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس واكتساب المهارات الحركية الأساسية، والقوام الجيد والقضاء على السمنة، واستثمار وقت الفراغ فى نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع.

وكذلك تحقيق الممارسة الذاتية والتى تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطالب فى جميع المراحل التعليمية، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية، كما يهدف لتحسين أداء أجهزة الجسم الحيوية.

على رأسها الجهاز الدوري التنفسي والجهاز العضلي التي تساعد على تفادي فرص الإصابة بأمراض القلب وتحافظ على الوزن المناسب لكل فرد، وتقوية ورفع أداء مفاصل الجسم والأوتار والأربط، بجانب زيادة كفاءة عملية حرق المواد الغذائية وتحويلها إلى طاقة نافعة.

مادة التربية الرياضية أساسية
وفي فبراير العام 2019، سعت الحكومة إلى جعل مادة التربية الرياضية أساسية، من خلال مشروع المقترح لتطوير مادة الرياضة المدرسية، بهدف وضع مناهج مطوَرة، وتأهيل المعلمين والموجهين لمواكبة المنظومة الرياضية، وممارسة جادة وممتعة لحصة التربية الرياضية بالمدارس الرياضية.

بجانب رفع معدلات الكفاءة البدنية والصحية والثقافية للطلاب، ونشر الثقافة الرياضية والصحية فى المجتمع المصرى، فضلًا عن دعم الاستثمار الرياضى واكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيًا لتمثيل مصر عالميًا، وتنمية منظومة القيم التربوية والسلوك القويم.

وأوصى المشروع اللجنة بعودة التقويم التربوى الشامل للتربية الرياضية كمادة دراسية أساسية لا تُضاف للمجموع الكلي للطالب، وتعديل بعض القوانين والقرارات الوزارية المنظِّمة للرياضة المدرسية للمراحل التعليمية المختلف.

الرياضة هي الأمل
وكانت أحد المساعي في هذا الشأن هي المبادرة البرلمانية "الرياضة هي الأمل"، التي اطلقها أحد نواب البرلمان من أجل الاهتمام بممارسة الطلاب للرياضة في المحافظات كافة، وإصلاح وتجديد الملاعب في المدارس الحكومية.

وأعلن وقتها النائب البرلماني، عضو لجنة الرياضة أحمد علي، أن إعادة تطوير تلك الملاعب وإعادتها مره آخرى يأتي بعد العديد من التوجيهات التي قامت بها التعليم والرئيس السيسي لدعم كفاءة اللياقة البدنية للطلاب داخل المدارس.

تطوير الملاعب بالمدارس والجامعات
وفي فبراير الماضي، وقع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، لدعم وتطوير شبكة الملاعب داخل المدارس بشكل عام والمدارس التكنولوجية التطبيقية بشكل خاص، وتطوير مناهج التربية الرياضية فيها.

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