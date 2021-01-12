السعودية تدين إنشاء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وجددت الخارجية السعودية رفضها القاطع لهذه الخطوة، واصفة إياها بأنها انتهاك جديد لمقررات الشرعية الدولية، وتهديد للسلام، وتقويض لجهود حل الدولتين.وكانت وزارة الخارجية المصرية دانت، اليوم الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دءوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.