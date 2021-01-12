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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 400 مواطن مخالف لارتداء الكمامة بالقليوبية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:31 م
ضبط 400 مواطن مخالف
ضبط 400 مواطن مخالف لارتداء الكمامة
كتب صلاح حسنى
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شنّت الأجهزة المحلية بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملة أسفرت عن ضبط 400 مواطن مخالف لارتداء الكمامة، وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

يأتي ذلك في إطار التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، بحملات مكبرة، حيث جرى تحرير 4558 محضرا للمخالفين على مدار 9 أيام.

وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 400 مواطن ومواطنة، وجرى إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.

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