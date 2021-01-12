وفاة الإعلامية ماجدة أبوهيف أشهر مذيعة ربط بالتليفزيون المصري

توفيت منذ قليل الإعلامية ماجدة أبو هيف أشهر مذيعة ربط بالتلفزيون المصري، بعد وعكة صحية ألمت بها مؤخرا، وتعتبر أبو هيف من أشهر مذيعي التليفزيون المصري في فترة الثمانينات والتسعينات.وكان آخر ظهور لها فى حلقة بعنوان «ماسبيرو زمان»، من برنامج «صاحبة السعادة»، عام 2015.وقالت المذيعة ماجدة أبوهيف والتى اشتهرت كمذيعة «ربط »، خلال اللقاء، إن مذيعة الربط هى مذيعة مسئولة عن الشاشة فى فترات معينة ويفضل أن تمتلك عدة لغات.وأضافت: «اغتيال أنور السادات، كان أصعب لحظات حياتي الإعلامية، لأني كان عندي شيفت وقتها»، مشيرة إلى أنها تحولت إلى مقدمة برامج من خلال برنامجها الشهيرة «العقل يكسب».وأوضحت أن البعض لقبها بـ«الخواجاية»، بسبب أن والدتها إيطالية، بالإضافة إلى أنها كانت تجيد لعدة لغات، لافتة إلى أن المذيعة الشهيرة سامية الأتربى، كانت تلقبها أيضا بـ«أوبرا عايدة».