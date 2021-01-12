هل يجوز التأخر فى توزيع التركة؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز التأخر في توزيع التركة؟».وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع - ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم -، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن تخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.وأضافت أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.واستشهدت بقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، مشيرة إلى أنه في الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس.