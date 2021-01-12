صدور طبعة كاملة محرّرة من «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»

صدور طبعة كاملة محرّرة من «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:43 م
آلاء حسنطباعة
أعلنت الدار المصرية اللبنانية صدور كتاب "مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي" للمؤرخ والمفكر الهندي العظيم "السيد أمير علي" (1849 - 1928م)، في طبعةٍ محرَّرة ومدققة، وبترجمةٍ كاملة أمينة، ضمن سلسلة "الكلاسيكيات"، مساهمةً منها في دحض الحجة بحجج، وتقديم الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين عبر منتجٍ فكري استثنائي تدعمه الوثائق والمعلومات والحقائق، ولا يصدر عن هوى أو يؤسس نفسه دون هويّة.
ومن أجواء الكتاب نقرأ: "رأيتُ أن السبيل الوحيد لِلفت أنظار الغربيين، واكتساب تعاطفهم، واستثارة اهتمامهم، هو أن أتقدم بهذا الكتاب الذي لن يكون فقط مجرد سجل لحروب المسلمين وفتوحاتهم، أو وصف لنجاحاتهم العسكرية، بل يتناول أيضًا تاريخ العرب الاجتماعي، وتطورهم الاقتصادي. ولعلي بذلك أكون قد وُفقت إلى إزالة التعصب الأعمى، والمشاعر السلبية التي أحدثتها الحروب ووجوه الصراع عبر القرون الماضية".
وبحسب "المصرية اللبنانية"؛ ربما يكون الوصف الدقيق لكتاب "مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي"، أنه موسوعةٌ حقيقية، مفهرسةٌ ومبوَّبة حضريا وتاريخيا وفق منهجيةٍ بحثية علمية لا تكتفي حتى بالتراتب الزمني، بل تؤسس خريطتها على تعميق الأسئلة الفكرية للحضارة وتطوراتها وطفراتها الثقافية بين حقبة وأخرى وجغرافيا وسواها، بحيث تُمكِّن قارئها من إلمامٍ ناصعٍ وشامل بالتاريخين العربي والإسلامي من قبل الرسالة المحمدية وحتى القرن السابع عشر الميلادي.
اثنان وثلاثون فصلا تنتظم الكتاب، يمكن تقسيمها إلى سبعة أقسام كبرى تغطي التاريخ العربي ومن بعده الإسلامي في حلقاتهما المفصلية الكبرى: تاريخ العرب قبل الإسلام، عصر الرسول "صلى الله عليه وسلم"، عصر الخلفاء الراشدين، العصر الأموي، العصر العباسي، تاريخ الأندلس، فضلًا عن تاريخ العرب في إفريقيا، عبر دوائره الثلاث الرئيسية: الأدارسة، الأغالية، والفاطميون.
وربما يتوفّر هذا الكتاب على ميزة لا توفرها أغلب الكتب التاريخية التي تعمل على الحيز ذاته، إذ تقف عند توثيق التاريخي مكتفية بالرصد والتسجيل، لكن "مختصر تاريخ العرب" يقدم فضلا عن ذلك، تحليلا سياسيا عميقا وكشفا حضريا وثقافيا يُقلّب في تربة الثقافة ويطرح أسئلتها من كافة جوانبها وصولا للأبعاد الاجتماعية بل والطبقية، ما يجعل من قراءته استكشافا حقيقيا للتاريخ في شموليته وتقليبا لأسئلته داخل السياقات المختلفة، وليس محض وقوفٍ على أعتابه.
ومن أجواء الكتاب نقرأ: "رأيتُ أن السبيل الوحيد لِلفت أنظار الغربيين، واكتساب تعاطفهم، واستثارة اهتمامهم، هو أن أتقدم بهذا الكتاب الذي لن يكون فقط مجرد سجل لحروب المسلمين وفتوحاتهم، أو وصف لنجاحاتهم العسكرية، بل يتناول أيضًا تاريخ العرب الاجتماعي، وتطورهم الاقتصادي. ولعلي بذلك أكون قد وُفقت إلى إزالة التعصب الأعمى، والمشاعر السلبية التي أحدثتها الحروب ووجوه الصراع عبر القرون الماضية".
وبحسب "المصرية اللبنانية"؛ ربما يكون الوصف الدقيق لكتاب "مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي"، أنه موسوعةٌ حقيقية، مفهرسةٌ ومبوَّبة حضريا وتاريخيا وفق منهجيةٍ بحثية علمية لا تكتفي حتى بالتراتب الزمني، بل تؤسس خريطتها على تعميق الأسئلة الفكرية للحضارة وتطوراتها وطفراتها الثقافية بين حقبة وأخرى وجغرافيا وسواها، بحيث تُمكِّن قارئها من إلمامٍ ناصعٍ وشامل بالتاريخين العربي والإسلامي من قبل الرسالة المحمدية وحتى القرن السابع عشر الميلادي.
اثنان وثلاثون فصلا تنتظم الكتاب، يمكن تقسيمها إلى سبعة أقسام كبرى تغطي التاريخ العربي ومن بعده الإسلامي في حلقاتهما المفصلية الكبرى: تاريخ العرب قبل الإسلام، عصر الرسول "صلى الله عليه وسلم"، عصر الخلفاء الراشدين، العصر الأموي، العصر العباسي، تاريخ الأندلس، فضلًا عن تاريخ العرب في إفريقيا، عبر دوائره الثلاث الرئيسية: الأدارسة، الأغالية، والفاطميون.
وربما يتوفّر هذا الكتاب على ميزة لا توفرها أغلب الكتب التاريخية التي تعمل على الحيز ذاته، إذ تقف عند توثيق التاريخي مكتفية بالرصد والتسجيل، لكن "مختصر تاريخ العرب" يقدم فضلا عن ذلك، تحليلا سياسيا عميقا وكشفا حضريا وثقافيا يُقلّب في تربة الثقافة ويطرح أسئلتها من كافة جوانبها وصولا للأبعاد الاجتماعية بل والطبقية، ما يجعل من قراءته استكشافا حقيقيا للتاريخ في شموليته وتقليبا لأسئلته داخل السياقات المختلفة، وليس محض وقوفٍ على أعتابه.