صدور طبعة كاملة محرّرة من «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»

أعلنت الدار المصرية اللبنانية صدور كتاب "مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي" للمؤرخ والمفكر الهندي العظيم "السيد أمير علي" (1849 - 1928م)، في طبعةٍ محرَّرة ومدققة، وبترجمةٍ كاملة أمينة، ضمن سلسلة "الكلاسيكيات"، مساهمةً منها في دحض الحجة بحجج، وتقديم الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين عبر منتجٍ فكري استثنائي تدعمه الوثائق والمعلومات والحقائق، ولا يصدر عن هوى أو يؤسس نفسه دون هويّة.ومن أجواء الكتاب نقرأ: "رأيتُ أن السبيل الوحيد لِلفت أنظار الغربيين، واكتساب تعاطفهم، واستثارة اهتمامهم، هو أن أتقدم بهذا الكتاب الذي لن يكون فقط مجرد سجل لحروب المسلمين وفتوحاتهم، أو وصف لنجاحاتهم العسكرية، بل يتناول أيضًا تاريخ العرب الاجتماعي، وتطورهم الاقتصادي. ولعلي بذلك أكون قد وُفقت إلى إزالة التعصب الأعمى، والمشاعر السلبية التي أحدثتها الحروب ووجوه الصراع عبر القرون الماضية".وبحسب "المصرية اللبنانية"؛ ربما يكون الوصف الدقيق لكتاب "مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي"، أنه موسوعةٌ حقيقية، مفهرسةٌ ومبوَّبة حضريا وتاريخيا وفق منهجيةٍ بحثية علمية لا تكتفي حتى بالتراتب الزمني، بل تؤسس خريطتها على تعميق الأسئلة الفكرية للحضارة وتطوراتها وطفراتها الثقافية بين حقبة وأخرى وجغرافيا وسواها، بحيث تُمكِّن قارئها من إلمامٍ ناصعٍ وشامل بالتاريخين العربي والإسلامي من قبل الرسالة المحمدية وحتى القرن السابع عشر الميلادي.اثنان وثلاثون فصلا تنتظم الكتاب، يمكن تقسيمها إلى سبعة أقسام كبرى تغطي التاريخ العربي ومن بعده الإسلامي في حلقاتهما المفصلية الكبرى: تاريخ العرب قبل الإسلام، عصر الرسول "صلى الله عليه وسلم"، عصر الخلفاء الراشدين، العصر الأموي، العصر العباسي، تاريخ الأندلس، فضلًا عن تاريخ العرب في إفريقيا، عبر دوائره الثلاث الرئيسية: الأدارسة، الأغالية، والفاطميون.وربما يتوفّر هذا الكتاب على ميزة لا توفرها أغلب الكتب التاريخية التي تعمل على الحيز ذاته، إذ تقف عند توثيق التاريخي مكتفية بالرصد والتسجيل، لكن "مختصر تاريخ العرب" يقدم فضلا عن ذلك، تحليلا سياسيا عميقا وكشفا حضريا وثقافيا يُقلّب في تربة الثقافة ويطرح أسئلتها من كافة جوانبها وصولا للأبعاد الاجتماعية بل والطبقية، ما يجعل من قراءته استكشافا حقيقيا للتاريخ في شموليته وتقليبا لأسئلته داخل السياقات المختلفة، وليس محض وقوفٍ على أعتابه.