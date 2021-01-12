الإمام الأكبر يهنئ المستشار جبالي لاختياره رئيسًا للبرلمان

أصوات

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد 2021، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب المصري، بمناسبة انطلاق جلسات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد 2021، اليوم، متمنيًا لجميع النواب السداد والتوفيق في خدمة ورعاية مصالح الشعب، ورسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بمنصب رئيس مجلس النواب، بـ508 أصوات.وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021 بحصوله على 508من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوتا صحيحا.كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم مرشح مستقل على صوتين، ومحمد مدينة عن حزب الوفد على 9 أصوات.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.