أبو العينين يترشح على منصب وكيل البرلمان

أعلن محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب.وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بمنصب رئيس مجلس النواب، بـ508 صوتًا.وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021 بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتًا باطلًا و576 صوتًا صحيحًا.كما حصل محمد صلاح أبو هميلة على 58 صوتًا وكان مرشحًا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم مرشح مستقل على صوتين، ومحمد مدينة عن حزب الوفد على 9 أصوات.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.