المستشار أحمد سعد يترشح لمنصب وكيل «النواب»
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:55 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
أعلن المستشار أحمد سعد، عضو مجلس النواب، عن ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب، عن فوز المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بمنصب رئيس مجلس النواب، بـ508 أصوات.
وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، عن فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021 بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوتا صحيحا.
كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا، وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم، مرشح مستقل، على صوتين، ومحمد مدينة عن حزب الوفد على 9 أصوات.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس مجلس النواب، عن فوز المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بمنصب رئيس مجلس النواب، بـ508 أصوات.
وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، عن فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021 بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوتا صحيحا.
كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا، وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم، مرشح مستقل، على صوتين، ومحمد مدينة عن حزب الوفد على 9 أصوات.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.