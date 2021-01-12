سليمان وهدان يترشح لمنصب وكيل مجلس النواب
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:54 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
أعلن النائب سليمان وهدان، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، ترشحه على منصب وكالة المجلس.
وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021، بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوتا صحيحا.
كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم، مرشح مستقل، على صوتين، ومحمد مدينة، عن حزب الوفد، على 9 أصوات.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.
وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021، بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوتا صحيحا.
كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم، مرشح مستقل، على صوتين، ومحمد مدينة، عن حزب الوفد، على 9 أصوات.
وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.