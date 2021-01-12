سليمان وهدان يترشح لمنصب وكيل مجلس النواب

أعلن النائب سليمان وهدان، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، ترشحه على منصب وكالة المجلس.وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز النائب حنفي جبالي برئاسة برلمان مصر 2021، بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11 صوتا باطلا و576 صوتا صحيحا.كما حصل محمد صلاح أبوهميلة على 58 صوتا وكان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل أحمد عبدالحكيم، مرشح مستقل، على صوتين، ومحمد مدينة، عن حزب الوفد، على 9 أصوات.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.