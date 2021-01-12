أول ظهور لأصالة بعد أزمتها مع طليقها طارق العريان

ظهرت النجمة الكبيرة أصالة لأول مرة مع ابنتها شام بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها المخرج طارق العريان.ونشرت أصالة فيديوهات وصورا مع «شام» عبر «استوري إنستجرام»، وعلقت: «أنا وشام رايحين نفطر مع أصحابنا، وبشكر شام على اهتمامها ليا بالمكياج، صباحكم فل، أنا كتير كويسة وبكره هرجع تاني للرياضة، وبكره هروح الجيم وأكسر الدنيا كلها بعد فترة غيابي الكبيرة».