جبالي: سنبذل كل جهدنا لاستكمال ما بدأه أعضاء الفصل السابق

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجديد التحية إلى المستشار لاشين إبراهيم رحمه الله، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورجال الشرطة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية على ما بذلوه من جهد في إتمام العملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ رغم الظروف العصيبة بالمشاركة مع الشعب المصري.وتابع جبالي: الفصل التشريعي الجديد الذي نستهله اليوم يلقى على عاتقنا بذل كل جهدنا لاستكمال ما بذله أعضاء الفصل السابق لنحقق ما يثبوا إليه الوطن في كافة المجالات أهمها المجال التشريعي والرقابي الذي أسنده إلينا الدستور.