الابن العاق ومدعي السرطان.. 4 قضايا شغلت السوشيال ميديا في أسبوع

• براءة حنين حسام ومودة الأدهم



• شاب يدعى إنه مريض سرطان



• دولت الكومي



لا يكاد يمر الأسبوع الثاني من العام الجديد 2021 حتى تهتز وسائل السوشيال ميديا بعدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، نبرزها في هذا التقرير.كانت أحداث القضية بدأت في نهاية العام الماضي بتوالي البلاغات ضد عدمن الفتيات أتهمن من خلالها بالتعدي على القيم الأسرية وتم القبض على عدد منهم ووصل الأمر إلى تحديد عقوبة لهم وصلت للسجن عامين وغرامة تعدت 300 ألف حنيه ولكن الاستئناف كان له رأى آخر.وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، ببراءة حنين حسام صانعة المحتوى على تطبيق "تيك توك" و3 آخرين، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.كما قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بإلغاء حبس مودة الأدهم صانعة المحتوى على تطبيق "تيك توك"، وتأييد تغريمها 100 ألف جنيه.وحضر دفاعها المحامي حسين البقار، ودفع بحسن نية المتهمة وعدم علمها بالنشاط الإجرامي لشركة "تيك توك"، موضحًا أنها ضحية مثل باقي أصحاب الحسابات الأخريات، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاقات مع آخرين تفيد بتحريضها على الفسق والفجور.محمد قمصان، شاب ادعى الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ وأكدت التحقيقات كذب الشاب بعد أن اعترف بعدم إصابته بالسرطان وعدم تقديم أي إثبات يفيد ذلك أمام النيابة.ومن ناحية أخرى تم إدانة الشاب في قضيتين، الأولى استخدام السوشيال ميديا لنشر أخبار كاذبة، والثانية هي تهديد أخصائية اجتماعية من مدينة دسوق بعد مواجهته بالحقيقة.وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما، بقرية سنهور المدينة، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وعدم إصابته بالسرطان، واستخدام السوشيال ميديا للتربح منه.احتفل مؤخرا رواد السوشيال ميديا بالقبض على الابن العاق للسيدة دولت الكومي والتي تقيم في محافظة دسوق وقامت نيابة دسوق بسجنه أربعة أيام على ذمة القضية.واحتفلت السوشيال ميديا بنجاحها في تداول تلك القضية ونجاح أجهزة الدولة في القبض على الأبن العاق وحماية المسنة التي تعرضت للضرب المبرح من نجلها بسبب قيامه بالاستيلاء ظلما على منزلها وتعذيبها.