«قصة صورة».. نادين جورديمر في القاهرة وتلتقي نجيب محفوظ

حلت الكاتبة نادين جورديمر من جنوب أفريقيا، ضيفة شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ36، بعد دعوتها من قبل وزير الثقافة حينها الفنان فاروق حسني، وكان الكاتب محمد سلماوي هو من قام بالاتصال بها في منزلها بمدينة جوهانسبرج، لينقل إليها الدعوة.وبعد أن قبلت جورديمر الدعوة، تقدمت بالشكر، وعبرت لـ"سلماوي" عن رغبتها في لقاء الأديب الكبير نجيب محفوظ، إذ كانت تتمنى مقابلته منذ سنوات، لكنها لم تستطع، فكانت قد وصفته في إحدى كتاباتها بأنه إحدى أكبر المواهب الإبداعية في عالم الرواية في العالم، كما أنها كانت تحتفظ بكل مؤلفاته التي صدرت بالإنجليزية، وكانت كلما تقرأ كتاب له يزداد إعجابها وحماسها لقراءة آخر.يقول سلماوي: حين أخبرت الأستاذ نجيب محفوظ بذلك، قال "إذن سأقدم لها كتابي الإنجليزي الأخير وكان يقصد به "أحلام فترة النقاهة" التي كانت قد صدرت ترجمته بالإنجليزية، بمناسبة عيد ميلاده الـ93.وفي صورة التقطت لهما بغرف الاستقبال في منزله المطل على النيل بالعجوزة، بعدما وصلت إلى مصر بأقل من ساعتين، كانت قد توجهت إلى بيت الأديب الراحل نجيب محفوظ برفقة "سلماوي"، ودار بينهما حوار إنساني جميل، وتحدثا عن أعمالهما وسألته عن ما يكتبه وقتها، أم أنه توقف عن الكتابة، وأخبرته أنها انتهت من كتابة رواية ولكنها لم تنشرها بعد، وعبرت عن عدم رغبتها في الكتابة مرة أخرى، معللة ذلك أنها كتبت كل ما تستطيع أن تكتبه، ولن يصبح باستطاعتها أن تكتب ثانية.وتطرق الحوار بين نجيب محفوظ ونادين جورديمر أيضا إلى معاناتهما مع الكتابة، وتبادلا ذكرياتهما مع الكتابة منذ الطفولة، وغيرها من الأمور.