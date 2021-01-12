«جبالي» يوجه التحية لـ«عبدالعال» وأعضاء البرلمان على ما بذلوه من جهد

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجديد التحية إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، والسادة النواب على ما بذلوه مع سيادته من جهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن واجتازها بفضل زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد جبالي، أن الرئيس من وحد يد القوى المصرية لمحاربة الإرهاب ويد تبني البلاد، وخالص الإعزاز والتقدير لشهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة، والشرطة البواسل والقضاء، والمواطنين المخلصين والأطباء وهيئة التمريض والعاملين معهم في مواجهة فيروس كورونا.‏وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.