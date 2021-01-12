«ملتزمة بالعلاج».. أول تعليق من يسرا بعد تعافيها من كورونا

طمأنت الفنانة الكبيرة يسرا جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان تعافيها من فيرس كورونا المستجد، الذي أصيبت به منذ 3 أسابيع.وقالت يسرا، في منشور لها على «فيسبوك»: «الحمد لله دائما وأبدًا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية».وأضافت: «لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات، لكن دعاءكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع».