«ملتزمة بالعلاج».. أول تعليق من يسرا بعد تعافيها من كورونا
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:45 م
أمير محمد خالدطباعة
طمأنت الفنانة الكبيرة يسرا جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان تعافيها من فيرس كورونا المستجد، الذي أصيبت به منذ 3 أسابيع.
وقالت يسرا، في منشور لها على «فيسبوك»: «الحمد لله دائما وأبدًا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية».
وأضافت: «لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات، لكن دعاءكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع».
وقالت يسرا، في منشور لها على «فيسبوك»: «الحمد لله دائما وأبدًا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية».
وأضافت: «لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات، لكن دعاءكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع».