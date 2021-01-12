بدء محادثات التعاون المالي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

تبدأ بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي محادثات حول كيفية التعاون بين الأجهزة الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي بعد اكتمال خروج بريطانيا من الاتحاد.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الجانبين كان قد همشا قطاع الخدمات المالية في الاتفاق التجاري الذي أبرمته الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي قبيل بدء العام الجديد، في حين اتفق الجانبان على التفاوض للوصول إلى مذكرة تفاهم حول التعاون المالي بحلول مارس المقبل.من ناحيته قال جيمي ديفيز المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون للصحفيين اليوم الثلاثاء "نريد الحفاظ على الاستقرار المالي، ونزاهة السوق وحمايةالمستثمرين والمستهلكين... لقد دفعنا من اجل اتفاقية أوسع حول الخدمات المالية كجزء من المفاوضات، وستواصل وزارةالخزانة هذا العمل مع اللجنة التي ستبدأ عملها هذا الأسبوع ".تهدد نهاية ترتيبات المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر الماضي، الوضع المسيطر للمركز المالي "لندن سيتي" في أوروبا والذي يمثل حوالي 7% من اقتصاد بريطانيا.وقالت الحكومة البريطانية إن وزيري الخزانة ريشي سوناك والاقتصاد جون جلين سيشاركان في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.وبحسب بيان بريطاني أوروبي مشترك صدر في ديسمبر تهدف مذكرة التفاهم التي سيجري التفاوض بشأنها إلى تحديد الإطار التنظيمي للتعاون والسماح بتبادل وجهات النظر والتحليل المتعلق بالمبادرات التنظيمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما يستهدف الجانبان إيجاد آلية لاعتماد وتنفيذ وتعليق وسحب ما يسمى بقرارات "التكافؤ" في القطاع المالي.وتستهدف هذه الآلية وهي منفصلة عن مذكرة التفاهم قبول الطرفين بصرامة قواعدهما، مما يسمح للبنوك والشركات المالية الأخرى بممارسة أنشطتها عبر الحدود بسلاسة.