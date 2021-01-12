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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جاليري خان المغربي يستضيف معرض «x7» لسبعة فنانين مصريين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:25 م
جاليري خان المغربي
جاليري خان المغربي
إيمان عادل
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يستضيف جاليرى خان المغربى معرض "x7" للفنانين عبد المجيد اسماعيل، حنفي محمود، حسام ابو العلا، محمد عبد الهادى، تامر سيد، ياسر رستم، ايمان حسين، وذلك يوم الثلاثاء ١٩ يناير الساعة ٧ مساءً، ويستمر المعرض حتى٣ فبراير ويستقبل الزواريوميا من ١١:٠٠ صباحًا وحتى٨:٠٠ مساءً ما عدا الجمعة.

الفنان عبد المجيد إسماعيل حصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية قسم التعبير المجسم جامعة حلوان 2001، ثم على الدكتوراه فى النحت من كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

شارك فى العديد من المعارض الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، ومعرض بعنوان (العرض مستمر) بقاعة (كمال خليفة) بمركز الجزيرة للفنون ديسمبر 2010، معرض بقاعة الشهيد أحمد بسيونى بكلية التربية الفنية 2014، معرض ( من وحى الجسد ) بجاليرى ضى بالمهندسين إبريل 2018.

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