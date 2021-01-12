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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على سلالة جنوب إفريقيا لكورونا في ألمانيا لأول مرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:06 م
سلالة جنوب أفريقيا
سلالة جنوب أفريقيا لكورونا في ألمانيا
وكالات
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أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية الإقليمية في ولاية بادن- فورتمبرج الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا التى تم اكتشافها وتحديدها في جنوب إفريقيا، تم العثور عليها في ألمانيا لأول مرة.

وتم رصد السلالة المتحورة (بى..351 1)، وتعرف أيضا باسم "501 واى.فى 2" لدى مريض في الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، والذي عاد مؤخرا مع أسرته من إقامة مطولة في جنوب إفريقيا.

وأجرى جميع أفراد الأسرة اختبار فيروس كورونا بعد خمسة أيام من وصولهم، وكانت كافة نتائجهم سلبية. لكن بعد أسبوع، بدأت تظهر أعراض كورونا خفيفة على أفراد الأسرة.

وتم تأكيد إصابة ستة أشخاص من ثلاث أسر بالفيروس، وأصيب أحدهم بنوع جنوب إفريقيا، وقالت وزارة الشئون الاجتماعية إنه تم أخذ عينات اختبار من مخالطين آخرين.

وأعلنت الحكومة في جنوب إفريقيا عن زيادة سريعة في الإصابات بالمتغير بعد منتصف ديسمبر الماضي، وتم اكتشاف هذا المتغير لأول مرة في أغسطس مدينة كيب الشرقية.

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