ترامب: حظر مواقع التواصل حساباتي «خطأ كارثي»

أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم الثلاثاء، أن الحظر الذي فرضته منصات مواقع التواصل الاجتماعي ضده خطأ كارثي.وشدد دونالد ترامب، في تصريحات له مساء اليوم، على أنه لا يحرض على العنف، محذرا من أن التحركات لعزله من منصبه من قبل الكونجرس تسبب غضبًا شديدًا.ووصف ‏ترامب، في تصريحات مساء اليوم، التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه سخيف للغاية.‏وأعلنت منصات فيسبوك وتويتر وإنستجرام عن حظر حسابات الرئيس الأمريكي ترامب عقب اقتحام أنصاره الكونجرس والقيام بأعمال شغب.