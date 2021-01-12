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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إجراء قرعة دور الـ8 لمنافسات دوري كرة القدم ببني سويف

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:23 م
منافسات دوري كرة
منافسات دوري كرة القدم ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أُجرت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، الثلاثاء، قرعة مباريات دور الثمانية لمنافسات دوى مراكز الشباب في كرة القدم في نسخته الثامنة لموسم 20202021، لتحديد طرفي المباريات في المجموعتين الأولى والثانية.

جاء ذلك بحضور إبراهيم دهشان، مدير عام المديرية لقطاع الشباب ورحاب صلاح، مدير إدارة الشباب والقائمين والمشرفين على تنظيم البطولة، ومندوبي الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الثمانية.

وقال دهشان إن المباريات ستقام بين فرق كل مجموعة بنظام دورى من دور واحد، يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى مباراتى الدور قبل النهائي، حيث يلعب أول المجموعة الاولى مع ثانى المجموعة الثانية، فيما يلعب أول المجموعة الثانية مع ثانى المجموعة الأولى،ويصعد الفائزان الى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، حيث ستقام المباريات على أرض محايدة.

وأسفرت القرعة عن وقوع مراكز شباب أطواب الواسطى، قاى اهناسيا، باها بني سويف، مدينة سمسطا في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق مراكز شباب بلفيا بني سويف، دشطوط سمسطا، افوة الواسطى، سدمنت الجبل اهناسيا.

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