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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. مصر تتربع على عرش النباتات الطبية والعطرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:22 م
النباتات الطبية في
النباتات الطبية في مصر
سمر مدحت
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ربما لا يعرف كثيرون أن مصر تعتبر أحد الدول الرائدة في مجال النباتات الطبية والعطرية، وتساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية كل عام، وتعتبر سبيل قوي لزيادة الدخل القومي المصري من خلال التجارة في تلك النباتات.

وتمتلك مصر المئات من أنواع النباتات الطبية والعطرية المختلفة، ويتم تصدير كميات كبيرة منها سنويًا مما يحق ربح ضخم يخص تلك الأنواع من النباتات فقط للصادرات الزراعية، لاسيما أن ذلك النوع من النبات يطلق عليه "خزائن الله في الأرض".

واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت وزارة الزراعية أنها تستهدف الوصول بمساحات النباتات الطبية والعطرية إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030 بزيادة %180 تقريبًا، حيث أن المساحات التى تتم زراعتها في الوادي والدلتا بالنباتات الطبية والعطرية تختلف من عام إلى آخر، وتصل إلى متوسط 90 ألف فدان.

ولذلك ترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم الأرقام التي تخص زراعة النباتات الطبية والعطرية في مصر وعددهم والناتج المادي الذي يعود على الاقتصاد المصري من زراعة آلاف الأفدنة من تلك النباتات النوعية والخطوات التي قامت بها مصر من أجل زيادة الإنتاج.

في البداية يؤكد تقرير صادر عن معهد البساتين التابع لوزارة الزراعة في 2020، أن مساحات النباتات الطبية والعطرية تصل إلى 120 ألف فدانًا، إذا أضيفت إليها مساحة المناطق التي تنمو فيها الأعشاب الطبية بشكل طبيعي في المناطق الصحراوية عقب مواسم سقوط الأمطار.

وأوضح التقرير أن إجمالي الدخل القومي من صادرات النباتات الطبية وزراعتها نحو 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، كما أنها تدر دخلًا مجزيًا محليًا، حيث إن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في صادرات الزيوت العطرية والطبية، ومن أهم تلك الزيوت الياسمين، الريحان، البردقوش، الكاموميل، الكمون.

ويبلغ سعر طن الريحان 20 ألف جنيه أما النعناع يتراوح سعره ما بين 11 إلى 15 ألف جنيه، والبقدونس 15 ألف جنيه والشيح البابونج 40 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار النباتات الأخرى ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه في الأسواق المحلية وقيم أعلى في التصدير.

وبحسب المركزي القومي للبحوث، فإن مصر تحتل صادرات النباتات العطرية والطبية المركز الـ11 على قائمة الدول المصدرة بمساهمة سوقية تبلغ 2.23% من حجم الأسواق العالمية، كما نجحت الصادرات المصرية في اختراق ما يقرب من 40 سوقًا دوليًا للنباتات العطرية.

بينما تشير أرقام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى أن حجم تصدير مصر للنباتات العطرية والطبية يتراوح ما بين 50 و70 مليون دولار، متوقعًا أن تتجاوز صادرات النباتات العطرية 112 مليون دولار العام الجاري مقابل 100 مليون دولار العام الماضي بنمو 12%.

ويبلغ حجم الصادرات من النباتات الطبية والعطرية 90% من إجمالى الناتج السنوي، بحسب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث تم تصدير نباتات طبية وعطرية بلغت 76 ألف طن بقيمة 126 مليون دولار، وذلك في الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 10 أشهر.

ويصل عدد النباتات العطرية في مصر إلى 2075 قرابة 384 منها تستخدم في أغراض طبية، وتستحوذ سيناء وحدها على 46% من تلك النباتات، والساحل الشمالي الغربي 36%، تليها المنيا بنسبة 34%، تليها محافظة الفيوم بنسبة 20% ثم بنى سويف بنسبة 17%، ومحافظة أسيوط بنسبة 10%، وتتوزع نسبة 19% على باقى المحافظات.

كما أن محافظة بني سويف وحدها تستهدف زراعة 69 ألف فدان هذا العام، من خلال مشروع واعد يمثل طفرة وقفزة لزراعة النباتات الطبية والعطرية، وفي نوفمبر العام 2020 تم تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية في المحافظة.

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