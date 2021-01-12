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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تنشئ صندوقا حجمه 3 ملايين دولار لمكافحة المعلومات المضللة عن اللقاحات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:19 م
جوجل
جوجل
وكالات
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أنشأت (مبادرة جوجل نيوز)، اليوم الثلاثاء، صندوقا عالميا مفتوحا لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات كوفيد-19 يصل حجمه إلى ثلاثة ملايين دولار.

وقالت مبادرة جوجل التابعة لشركة ألفابت في تدوينة: إن "الصندوق المفتوح لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات كوفيد-19" يدعم الجهود الصحفية للتحقق بشكل الفعال من المعلومات المضللة عن عملية التطعيم ضد كوفيد-19".

وأضافت: "في حين أن المعلومات الخاصة بكوفيد-19 عالمية بطبيعتها، فإن المعلومات المضللة استُخدمت أيضا في استهداف مجتمعات بعينها".

وسيقبل الصندوق المشروعات الساعية إلى توسيع قاعدة تدقيق المعلومات، خاصة للمجموعات التي تتعرض بشكل غير متناسب للمعلومات المضللة.

وسيفحص فريق من 14 محكما من القطاعات الأكاديمية والإعلامية والطبية وغير الهادفة للربح، وأيضا ممثلون لمنظمة الصحة العالمية، الطلبات المقدمة للصندوق.

وكانت مبادرة جوجل نيوز تعهدت في ديسمبر كانون الأول بمبلغ 1.5 مليون دولار لتمويل مركز إعلامي للقاحات كوفيد-19 لدعم أبحاث تدقيق المعلومات.

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