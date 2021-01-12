حلم الثراء.. «الدستور» تكشف عالم «البيتكوين».. وخبير: عملات مشفرة

ـ الكلف: هذا التداول في مصر معقدًا.. والشراء أو البيع من خلال صفحات إلكترونية

ـ المادة 206 تمنع تداول العملات الرقمية في مصر وفق قرار البنك المركزي

ـ خبير اقتصادي: عملات افتراضية تحمل الكثير من الشكوك..والبنك المركزي منعها

تعد "المجازفة" واحدة ضمن أساسيات قانون الثراء السريع، وتزداد معدلات المكسب كلما زاد معدل الخطر، تلك هي القاعدة الأبرز في عالم الاقتصاديات والصفقات الكبرى، فإذا رغب الشخص في تحقيق مكاسب مالية سريعة عليه اتخاذ قرارات حاسمة وقبول الخطر مهما كانت نسبته في تلك الصفقة العملية، وتزداد معدلات المكاسب والخطورة كلما كانت معايير الصفقة المالية مبهمة وغير واضحة.وعلى مدار الآونة الأخيرة مع لجوء الأشخاص إلى إنهاء معاملاتهم الحسابية والبنكية من خلال الإنترنت والمنصات الرقمية، تصاعد صيت العملات الرقمية وتأتي "البيتكوين" على رأس قائمة تداول العملات الرقمية والتي وصل سعرها إلى 50 ألف دولار في أعلى معدلات زيادة سجلتها تلك العملة، وعلى رغم عدم توافرها في مصر إلا أن بدأ الأشخاص يتجهون لشراء "البيتكوين" آملًا في تحقيق الثراء.تكشف "الدستور" في السطور التالية عالم العملات الرقمية وما يخفيه من أسرار الذي لطالما اتسم بالغموض، وكذا كيفية تداول "البيتكوين" وغيرها من العملات وتحقيق مكاسب من خلال عمليات شرائها أو بيعها على منصات ومحافظ مالية إلكترونية، من خلال عقد اتفاقًا وهميًا مع أحد الوسطاء دون إكماله، وكذا التواصل مع مصريين خاضوا تجربة التعاملات الإلكترونية في تلك العملات.ـ الحد الأدنى للتداول 50 دولار مع شرط تحويل المبالغ أولًاخاضت "الدستور" مغامرة" شراء العملات الرقمية من خلال التواصل مع سماسرة في هذا النوع من التداول، وبعد ساعات من البحث وإرسال رسائل مختلفة للعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا موقع "فيس بوك"؛ من أجل إيجاد وسيط مضمون يوفر التعامل مع شخص لا يزال جديدًا في دخول عالم "البيتكوين".تواصلت "الدستور" مع إحدى الوسطاء وكانت صفحة على موقع فيس بوك، وطلبت شراء الحد الأدني من عملة البيتكوين لبدء العمل في تداول العملات الرقمية، وعليه جاء رد تلك الصفحة أنه حاليًا تم وقف شراء البيتكوين في تلك الفترة نظرًا لارتفاع سعرها بشكل جنوني والذي وصلت قيمتها إلى 33 ألف دولار "وقت الحديث مع الصفحة"، على أن يتم العمل في البيتكوين وشرائها حال انخفاض السعر واستقراره.أكد الوسيط أن حاليًا متوافر التداول على العملة الرقمية "Usdt" والحد الأدنى للتداول هو 50 دولار، على ان يتم تحويل المبلغ لشراء العملات الرقمية لحساب الوسيط من خلال فودافون كاش، ومن ثم يُضاف لحساب الشخص ما يعادل المبلغ الذي حوله من دولارات إلى عملات رقمية على رصيده على أيً من المنصات أو المحافظ المالية التي يريدها.وهنا أنهت "الدستور" الاتفاق مع الوسيط دون إرسال أي بيانات أو إكمال الاتفاق بأي شكل من الأشكال، وذلك بعدما أرسل الوسيط الرقم الخاص الذي يتم تحويل المبالغ المالية عليه من قبل الأشخاص الذين يريدون شراء عملات رقمية أو "البيتكوين".ـ فضل: منصات العملات الرقمية توفر معايير الأمان لحسابات الأشخاص.. والنصب يأتي من الوسطاءحسن فضل، يعمل في مجال الأدوية، يقول إنه شغوف بمجال المعاملات الرقمية مثل عملة البيتكوين وغيرها، يتواصل مع أصدقائه لمعرفة كل جديد بشأن صعود أو هبوط العملات الإلكترونية، موضحًا أن هذا المجال به العديد من الثغرات لذا تحدث حالات النصب في تلك التجارة، وعادةً ما تقع أثناء تحويل المبالغ المالية من وإلى الوسيط حال شراء العملات الرقمية أو بيعها.وأضاف "فضل" أنه في مصر إذا أرد الشخص أن يشتري البيتكوين أو أيً من العملات الرقمية، هناك العديد من الوسطاء سواءً كانوا أشخاص أو شركات أو صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي في تداول تلك العملات، والتي بدورها تقوم بتحويل رصيد العملات على المنصات الأجنبية بعد إستلام المبلغ المطلوب تحويله من الشخص، وكذا الحال في عملية البيع وهنا يمكن أن تبيع لأشخاص على منصة العملات نفسها ويتم تحويل المبلغ أيضًا عن طريق الوسيط أو يمكن أن يبيع الشخص رصيده مباشرةً للوسيط الذي يتعامل معه.وأكد "فضل" أن عملية النصب في المنصات الأجنبية لتداول العملات الرقمية تكاد تكون معدومة؛ لأنها توفر كل عوامل الأمان لحساب الشخص، غير أن في كل مرة يدخل الشخص على حسابه يتم إرسال كود التأكيد وهناك منصات يتطلب الدخول إلى الحساب بالبصمة الشخصية أي أنه من المستحيل أن يحدث أي تهكير للحساب وسرقته.ـ يحيى: البنوك المصرية لا تعترف بالعملات الورقية.. والشراء يتم من خلال الوسيطيحيى جمعة، بدأ التجارة في العملات الرقمية منذ بضعة أشهر فقط، يقول منذ سنوات ويراودني حلم التداول في العملات الرقمية والتي تعد "البيتكوين" أهمهم وأبرزهم، وذلك بسبب انتشارها وشمولها في العديد الدول الأجنبية، قائلًا: "أنا كنت متابع الموضوع من أيام ماكنت البيتكوين ب 0.27 سنت فقط، بس كنت خايف أخوض التجربة في الشراء أو البيع خوفًا من الخسارة أو عمليات النصب اللي بنسمع عنها، ودلوقتي عملة البيتكوين وصلت الافات مؤلفة وكله عياز يتاجر فيها ويكسب".وأوضح "جمعة" أن تداول البيتكوين ما هو إلا تجارة إلكترونية، وهناك العديد من المنصات الأجنبية التي تعمل في تداول العملات الرقمية وليس البيتكوين فقط، وتتميز تلك التجارة بصعودها وهبوطها المفاجئ وهذا السبب تحديدًا هو ما يمثل الخطورة على أرصدة الأشخاص التي تتاجر إلكترونيًا في العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن "البايير أو البينانس" هما أشهر منصتان أو محفظتان لتدوال العملات الرقمية.كشف "جمعة" أن البنوك المصرية لا تتعامل في سوق العملات الرقمية فهي لا تعترف به من الأساس، وهنا تكمن صعوبة العمل أو تداول البيتكوين وغيره من العملات الرقمية في مصر؛ مرجعًا أسبابه أن الأشخاص في مصر التي ترغب في شراء البيتكوين تلجأ إلى الوسطاء سواءً كانت شركات أو أشخاص.محمد الكلف، بدأ شراء البيتكوين من فترة قريبة، نفى احتمالية النصب خلال العمل في تداول العملات الرقمية؛ مرجعًا ذلك إلى أن جميع التعاملات تتم إلكترونيًا حتى أن العملات نفسها رقمية وليس ورقية، مستطردًا أن كل ما يفعله الشخص هو إنشاء حساب خاص به على أيً من المنصات التي توفر خدمة تداول العملات الرقمية ومن ثم يشتري أو يبيع بضغطة زر فقط ليس أكثر.تداول البيتكوين في مصر وغيرها من العملات يبدو معقدًا بعض الشيء بحسب حديث "الكلف"، وهذا لأن ليس هناك بنوك أو منصات تدعم العمل بتلك العملات وهذا السبب ما يجعل الأشخاص يلجئون إلى المنصات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه مع الوقت يكتسب الشخص خبرة التحاليل أي اختيار الوقت الأنسب للبيع والشراء، وتلك هي المرحلة الأصعب في عالم التداول الرقمي.كشف "الكلف" أن هناك وسطاء أو صفحات في مصر يمكن للشخص المبتدئ الشراء من خلالها أي نوع من أنواع العملات الرقمية وليس البيتكوين فقط، قائلًا: بتشوف المبلغ اللي انت عايز تشتري بيه وتتفق مع الوسيط أو الشركة، وتبعتلها الفلوس على حسابها أو عن طريق فودافون كاش وهي أول ما بتوصلها الفلوس، بيسمع في رصيدك على المنصة في خانة العملات، ومع الوقت بتابع أسعار وتاخد قرار البيع أو شراء المزيد من العملات، وفي حال الببيع بتوصلك الفلوس بنفس طريقة الشراء، ولكن أهم شئ هو التعامل مع وسيط أو شركة ذو ثقة لأنها تمثل أخطر مرحلة".المادة 206 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، تحظر التعامل في أي من العملات الرقمية أو تداولها بين الأشخاص، وكذا تمنع إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية.وأضافت المادة 206، أنه يُحظر نهائيًا الترويج لـ "البيتكوين" أو أي عملة مشفرة بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها، على أن يتم العمل فقط بالنقود ذات القيمة النقدية المقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، ومستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مقبولة كوسيلة دفع.واتساقًا مع ذلك قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الدول تتعامل بالعملات الرقمية وتعترف بها وعلى صعيد آخر هناك دول حرمت التعامل فيها، فيما بدأ تداول البيتكوين منذ عام 2009 تقريبًا وعلى الرغم من المخاطر التي يحملها التداول في تلك العملات إلا أنها تحقق رواجًا كبيرًا في بعض الدول الأجنبية.وأضاف أن البنك المركزي في مصر أصدر قرارًا بعدم التداول أو التعامل في البيتكوين، وذلك نظرًا لما يحمله هذا التداول من شكوك وشوائب من حوله، فحتى الآن لا يزال خفيًا على الكثير أي من أنواع التجارة التي يتم تداول "البيتكوين" فيها، لافتًا إلى احتمالية تمويل تلك العملات الرقمية للأعمال المشبوهة أو الممنوعة.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العملات الرقمية لاسيما "البيتكوين" هي في الأساس عملات مشفرة ويتم تداولها دون معرفة البائع والمشتري، وهنا تكمن التساؤلات والغموض حول التداول الإلكتروني لهذا النوع من العملات.