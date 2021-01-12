ترامب يعتبر خطابه قبل اقتحام الكونجرس «مناسبًا تمامًا»

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنّ خطابه الأسبوع الماضي أمام أنصاره قبيل الاعتداء على مقرّ الكونجرس كان "مناسبا تماما".وقبيل توجهه إلى تكساس، أشار إلى خطابه في ذاك اليوم، وبالأخص "الجملة الأخيرة" منه، معتبرًا أنّها "مناسبة تمامًا"، قائلا إنّ قرار وسائل تواصل اجتماعي على غرار تويتر بوقف حسابه "خطأ كارثي".