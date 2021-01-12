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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:00 م
رجل الأعمال الأمريكي
رجل الأعمال الأمريكي شيلدون أديلسون
وكالات
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توفي المتبرع السخي للحزب الجمهوري ورائد الأعمال شيلدون أديلسون عن عمر يناهز 87 عامًا بعد معاناته من المرض لأمد طويل، وفقًا لما كشفت زوجته في بيان اليوم الثلاثاء.

وكتبت زوجته ميريام أديلسون: "كان شيلدون حب حياتي. كان شريكي في الرومانسية والعمل الخيري والنشاط السياسي والمشاريع. كان توأم روحى".

وتابع البيان: "تمت كتابة وقول الكثير عن كيفية ارتقاء شيلدون، نجل مهاجرين فقيرين، إلى قمة النجاح في الأعمال التجارية بفضل قوة العزيمة والعبقرية والإلهام والنزاهة. لقد كانت قصته قصة ريادة أعمال أمريكية بالكامل".

وستقام جنازة في إسرائيل. ومن المتوقع إقامة مراسم تأبين في وقت لاحق في لاس فيجاس بولاية نيفادا.

وكان أديلسون حليفاً وثيقًا لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو إنه وزوجته يشعران بالحزن لوفاة أديلسون في بيان صدر يوم الثلاثاء.

وأضاف نتنياهو: "لقد كان صديقا رائعا لنا شخصيا وبطلا لا يصدق للشعب اليهودي والدولة اليهودية والتحالف بين إسرائيل وأمريكا".

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