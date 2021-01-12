الأحد.. جاليري أبونتو بالزمالك يستضيف معرض «مفردات»

يستضيف جاليري أبونتو بالزمالك معرض "مفردات" للفنانين خالد سراج وأنيتا توت وهدى رجاء.يبدأ المعرض من يوم الأحد ١٧ يناير ٢٠٢١ ويستمر حتى يـوم السبت ٦ فبراير ٢٠٢١، ساعات العمل بالقاعة تبدأ من الساعة ١١ صباحًا وحتى الساعة ٨ مساءً يوميا ما عدا يوم الجمعة.ولد خالد سراج عام ١٩٦٩ وتخرج في كلية الفنون التطبيقية قسم الخزف جامعة حلوان عام ١٩٩٢ حيث يعمل كمدرس دكتور منذ عام ٢٠٠٦. أقام الفنان معرضين فرديين بمركز الجزيرة للفنون بالقاهرة عام ٢٠٠٥ وعام ٢٠١٣، واخر بعنوان “ماعت تتلون” في قاعة أوبنتو بالزمالك في عام ٢٠١٥. شارك سراج في بودابست عام ٢٠١٤ في معرض ثنائي مع ايشتفان زاكار، وفي عملين مشتركين مع الفنانة المجرية أنيتا توت.شارك خالد سراج في أكثر من ٨٠ معرض محلي وعالمي وأكثر من ٣٥ ورشة عمل. كما حصل على أكثر من سبعة جوائز في مجال الخزف من مصر وخارجها.أقام الفنان معرض مشترك مع الخزافة المجرية أنيتا توت بعنوان "سويًا" بجاليري أوبنتو عام ٢٠١٨.أنيتا توت، خزافة ومرممة خزف محترفة بدولة المجر، ولدت في بودابست عام ١٩٧٣. تخرجت أنيتا من قسم السيليما في جامعة "موهولي نادجّ" للفنون والتصميم في بودابست عام ٢٠٠٨، وحصلت على منحة إيراسموس في أيرلندا عام ٢٠٠٥.كثيراَ ما تتأثر أعمال توت بالهشاشة التي تصادفها في الطبيعة وفي النفس الإنسانية، وعادةَ ما يظهر فيها التأثر الشديد بالتقنية الخزفية الخاصة المعروفة بإسم الطينة الورقية.شاركت في أكثر من ثماني ورش عمل وندوات دولية بالمجر؛ كما شاركت في العديد من المعارض الدولية الفردية والجماعية في عدة دول مثل اسبانيا والمجر وتركيا وصربيا وفرنسا وسلوفينيا ومصر. شاركت توت في عام ٢٠٠٨ في بينالي الخزف الوطني في بيتش، المجر. كما حصلت على الجائزة الثالثة في الدورة رقم ٣٠ من بينالي ألكورا الدولي للخزف، في اسبانيا عام ٢٠١٠.شاركت مع الفنان المصري خالد سراج في معرضين في قاعة أوبنتو في القاهرة: "ماعت تتلون" في عام ٢٠١٥ و"سوياَ" في عام ٢٠١٨.هدى رجاء تخرجت من كلية التربية الفنية سنة ٢٠٠٦ وحصلت على درجة الماجيستير والدكتوراة في تخصص الخزف من كلية التربية الفنية جامعة حلوان. تعمل مدرس في كلية التربية الفنية جامعة حلوان.شاركت الفنانه عام 2019 فى معرض الطبق بمركز الجزيرة للفنون – الزمالك، وفي عام 2018 فى معرض جماعي للفنانين المشاركين في "منحة تبادل الفنانين الخزافين خلال عام 2017" - Künstlerhaus Stadttöpferei – مدينة Neumünster – المانيا، وعام2017 فى معرض طبقات من الأخضر في اوبنتو جاليري في الزمالك.شاركت في عام 2016 فى الدوره ال 36 من معرض concurs Internacional de Ceràmica CICA، Museu de Ceràmica de L’Alcora - لاركورا، اسبانيا وفي 2016 و2014 في مسابقة الاناء الذهبى- أزمير- تركيا. بالإضافة للعديد من المعارض المحلية والدولية،كما شاركت أيضًا في العديد من ورش العمل في مصر وفي الخارج. وحصلت على العديد من الجوائز: عام 2016، الجائزه الكبري صالون الشباب السابع والعشرون (مشروع جماعي) (خزف). 2015، جائزة صالون الشباب السادس والعشرون (أوسكار الصالون) (خزف).