حقيقة مقتل اليوتيوبر السورية أم سيف بعد إشارتها الغامضة في فيديو الوداع

حالة من الجدل أثارتها هديل العلي اليوتيوبر السورية المعروفة على موقع الفيديوهات الشهير باسم أم سيف بعدما ظهرت في مقطع فيديو قصير أعلنت خلاله أن هذا المقطع هو أخر فيديو لها وأنها ستعتزل الظهور على قناتها بموقع "يوتيوب" قبل أن تشير بعلامة غريبة يقوم بها من تعانين من عنف أسري أو منزلي أو الذين يتلقون تهديدات تمس حياتهم سواء بالخطف أو القتل.

تفسير إشارة يد أم سيف

وحول تفسير إشارة يد أم سيف تباينت أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين تعليقات عملية وأخرى تنم عن اجتهادات شخصية لا أساس علمي لها ما أثار استفزاز العاملين في مجال التحليل النفسي.

وأرجع البعض العلامة الغريبة التي أطلقتها أم سيف بفتح كف يديها اليسرى ثم أغلقتها مع ضم الخنصر، إلى أنها رسالة استغاثة شهيرة، يلجأ إليها كل من تعاني من تهديد منزلي أو اختطاف وقتل، وتكون مصورة حتى يتمكن من يشاهدها في المساعدة الفورية.