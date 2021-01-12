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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

إيناس عبدالدايم تتفقد الأعمال الإنشائية في واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:09 م
الأعمال الإنشائية
الأعمال الإنشائية في واحة الثقافة
محمد مجدي
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تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعمال مشروع واحة الثقافة بمدينة ٦ أكتوبر التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ الإنشاءات.

قالت عبد الدايم إن واحة الثقافة من المشروعات الكبري باعتبارها امتدادا للتوسع المستهدف لتقديم الخدمة الثقافية بمفهومها الحديث والمتطور فى كافة ارجاء مصر، مؤكدة إسهام المشروع في تنفيذ العديد من مسارات عمل تحقيق العدالة الثقافية من خلال احتضان مختلف الوان الانشطة والفعاليات الفنية والابداعية الى جانب تاسيس مركزا لتنمية المواهب يعمل على اكتشاف النابغين من أبناء المدينة وما يجاورها من مناطق، وأشادت بالمستوي المميز للاعمال الإنشائية بالمشروع والتى تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية، وشددت على ضرورة الانتهاء من المرحلة الاول للمشرع وافتتاحها خلال العام الحالي.

من جانبه؛ أوضح رئيس الاوبرا إنه تم الانتهاء من 75 % من الاعمال الانشائية بالمشروع والذى تم تصميمه كمركزا ثقافيا يضم مسرحا مكشوفا يتسع ل 1200 مشاهد، واشار ان وزيرة الثقافة طالبت بخلق تقنية لتغطيته للاستفادة منه طوال العام، مضيفا أن المسرح يحيط به مجموعة من المباني لخدمة كافة العروض الفنية وهى مبنى لصالات تدريب الباليه والموسيقى وقاعات للفنون التشكيلية ومبنى للورش والمخازن بالإضافة إلى مجموعة مباني للخدمات والمخازن، الى جانب مساحات لانتظار السيارات تتسع لعدد ٥٠٠ سيارة، وتابع ان إجمالي المساحة المخصصة للمشروع حوالي ٢٦ ألف متر مربع تم البناء على ١٢ ألف متر مربع منها واستغلال الباقى كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.

يذكر أن مشروع واحة الثفافة بدأت فكرته عام ١٩٩٤ اثناء تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصارى رئاسة دار الأوبرا المصرية، والذي الذى طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ليقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من ثقافة وفنون، وتم الاعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم معمارى فاز بها الدكتور المهندس مراد عبدالقادر، من جامعة عين شمس، وأطلق عليها واحة الثقافة ليكون بمثابة ملتقى متكامل للثقافة والفنون على غرار أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث، ويتميز بموقعه في قلب محافظة السادس من أكتوبر حيث يتوسط الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.

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