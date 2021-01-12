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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3243 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:40 م
كورونا فى الإمارات
كورونا فى الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 3243 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء- أنه تم إجراء 151 ألفًا و480 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 236 ألفًا و225 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 717 وفاة.

ولفتت إلى أنه تم شفاء 2195 حالة جديدة لمصابي الفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك بلغ إجمالي عدد المتعافين 210 آلاف و561 حالة.

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