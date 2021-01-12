«الفلاح» يعاود نشاطه بإجراءات احترازية (فيديو)

فتحت الأنوار مجددا ورفعت الأبواب وعادت الروح لشارع كبدة الفلاح، بعد ٧ أيام من الغلق من قبل الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.وقال وحيد الفلاح، صاحب المحل، إنه يعمل بطاقة استيعابية ٢٥ ٪ لضمان التباعد الاجتماعي، مع التشديد على زوار المحل بارتداء الكمامات الطبية ومنع الطاولات المتواجدة خارج المكان.وأضاف: «يستقبل عمال المحل الزوار بالكواشف الطبية والمطهرات الكحولية قبل الدخول، كما علقت على حوائط المكان التعليمات الإرشادية للحفظ والسلامة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد».وأكد أن ما أثير عن تقديم كبدة الحمير غير الأدمية إشاعات مغرضة، كما أن إدارة المحل رفعت عدة قضايا على متخذي الاسم واستغلال شهرة المحل القديمة.