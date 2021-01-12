فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة

سجلت فرنسا 197 حالة تفشي لفيروس انفلونزا الطيور (إتش 5 إن 8) حتى منتصف نهار الإثنين، وخاصة في جنوب غرب البلاد، حسبما قالت وزارة الزراعة في بيان بالبريد الإلكتروني.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الوزارة قولها إنه يتم إخلاء مزارع الدواجن في نطاق 5 كيلومترات (3 أميال) من المنطقة التي تفشي بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومترًّا.وأشارت إلى أنه تم ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمهم من البط حتى اليوم.يذكر أن تفشي فيروس أنفلونزا الطيور بدأ في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات أنفلونزا الطيور.